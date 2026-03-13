Краскомовцев наградили за многолетний труд ко Дню работников ЖКХ

В красноярском ЖКХ сегодня работает более 15 тысяч человек, из них 1870 — в компании «КрасКом». Федеральными, краевыми, городскими, а также корпоративными наградами и другими видами поощрения за многолетний безупречный труд отмечены 64 сотрудника предприятия, оказывающего красноярцам услуги питьевого водоснабжения и водоотведения. «Я рад поздравить всех работников сферы ЖКХ и особенно тружеников “Красноярского жилищно-коммунального комплекса” с профессиональным праздником. Изо дня в день без громких слов вы делаете своё дело, без которого невозможно прожить в большом городе. Желаю вам сохранить накопленные десятилетиями традиции, преумножать профессионализм и качество работ, гордиться своей профессией и всегда помнить, что от нас с вами зависит комфорт городской среды Красноярска. Желаю каждому сотруднику предприятий ЖКХ удачи и как можно чаще слышать слова благодарности горожан за вашу работу», — отмечает гендиректор «КрасКом» Олег Гончеров.