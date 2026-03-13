Ричмонд
В ГД из-за отключений связи предложили ставить в городах таксофоны с интернетом

Это позволит оставаться на связи и обеспечит должный уровень безопасности, заявил член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Временные отключения связи в крупных городах РФ создают условия для возрождения на улицах телефонных будок, но на новом уровне — с доступом в интернет. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — сказал Антропенко.

Он отметил, что жители приграничных регионов России живут в условиях ограничений связи уже давно, но в Москве подобные ограничения воспринимаются «сложнее, поскольку многие административные центры находятся именно здесь».

В центральных районах Москвы в последние дни наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо.

