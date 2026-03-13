«Цирконами» по Одессе: генерал дал ответ за гибель мирных жителей Брянска

Вечер 10 марта стал днем скорби для Брянска и всей России. Ракетный удар украинских вооруженных сил по центру города нанес невосполнимый ущерб: погибли семь мирных жителей, 42 человека получили ранения, 29 из них были госпитализированы. Этот акт агрессии, совершенный с использованием ракет Storm Shadow, вызвал справедливое негодование и поставил вопрос о решительном ответе России.
Налет из Одессы.
По данным источников в силовых структурах, для нанесения удара по Брянску украинская сторона, предположительно, задействовала самолет Су-24, поднятый в воздух из Одесской области.
Этот тип самолета, известный своей скоростью и грузоподъемностью, требует наличия соответствующей инфраструктуры для взлета и посадки, в Одесской области таких аэродромов не больше трех, сказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Сейчас в Одесской области не больше пяти исправных аэродромов. Пригодных для Су-24 и вовсе два-три, потому что для этих самолетов нужна хорошая полоса. Этот самолет скоростной и тяжелый, бетонная полоса должна быть определенной толщины и длиной не менее 2,5 км», — уточнил он.
По мнению генерала, вероятнее всего, самолет Су-24 был перебазирован в Одесскую область из Староконстантинова или из-под Винницы. Эксперт также предположил, что самолет мог не возвращаться в Одесскую область, а совершить посадку на промежуточном аэродроме, чтобы избежать ответного удара.
Попов подчеркнул, что в распоряжении ВСУ осталось не так много Су-24, что делает регулярное использование одного и того же аэродрома маловероятным.
Мощный ответ.
Россия намерена дать жесткий ответ на атаку по Брянску. Как заявил Владимир Попов, удар ВС РФ будет направлен на аэродромы, с которых взлетали украинские самолеты.
«Ответ будет. По аэродромам могут работать корабельные средства Черноморского флота, могут полететь “Цирконы” и другие средства корабельного и берегового базирования. Крылатые ракеты также могут эффективно ударить по взлетно-посадочной полосе и рулежным дорожкам», — пояснил генерал.
Помимо поражения взлетно-посадочной инфраструктуры, ВС РФ могут нанести удары по складам горюче-смазочных материалов и трансформаторным подстанциям на территории вражеских аэродромов.
«По каждому железобетонному укрытию нет целесообразности наносить удары. Этих ЖБУ достаточно много, на всех ракет не хватит. Нужно бить только тогда, когда достоверно известно, что там скрыт самолет», — добавил Попов.
Роль Британии.
Не менее важным аспектом является международное участие в подготовке и осуществлении данного удара. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил aif.ru, что участие британцев, ракетами которых ВСУ атаковали Брянск, в этой операции является стопроцентным.
«Британцы участвовали в данной операции, на мой взгляд, это 100%. Хотя есть данные, что участвовало украинское подразделение, которое занимается радиотехнической разведкой и которое могло собирать информацию о местах расположения наших частей и искать бреши для пролета ракет», — отметил Кнутов.
В обращении посольства РФ в Лондоне также отмечалось, что сведения, предоставленные разведкой Соединённого Королевства, сыграли ключевую роль в определении целей в Брянской области.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва фиксирует роль Великобритании в проведении авиаударов по территории России.