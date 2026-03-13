Русские флаги в Краматорске: стало известно, что происходит в городе

Российские войска приближаются к Краматорску. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, что сейчас происходит в городе Донецкой Народной Республики, который пока еще остается под контролем ВСУ.
«По имеющимся у меня данным, из Краматорска эвакуируются мирные жители и администрация. Рейсы для эвакуации уже осуществлялись. Это важное для противника южное операционное направление, поэтому, учитывая наступление ВС РФ, из города также уже вывезены некоторые командные пункты», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт рассказал, что до 2014 года Краматорск был прорусским, местное население — русскоязычное, люди поднимали российские флаги.
«Сегодня в Краматорске достаточно большое количество украинских националистов. Но, несмотря на произошедшее перемещение жителей, население в своей массе все равно остается русскоязычным и настроенным пророссийски. Что касается националистов, которые там находятся, — это подразделения, похожие на “Азов”* и “Кракен”*. И они готовятся к обороне», — отметил Матвийчук.
«На мой взгляд, если не произойдет ничего сверхъестественного, Краматорск обречен на разрушение, потому что националисты просто так его не покинут», — подытожил военный эксперт.
Как сообщалось, массированная атака «Гераней» была зафиксирована в Краматорске. Удар, после которого начался сильный пожар, наносился по конкретному объекту. Матвийчук рассказал ранее aif.ru, что могло стать целью беспилотников.
Напомним, недавно в Краматорске в результате атаки штаба противника были ликвидированы 15 украинских военных, 22 получили ранения. Кроме того, были уничтожены четыре пикапа и два броневика противника. Отмечалось, что по объекту ударили во время значимых переговоров. По некоторым данным, для атаки применили авиабомбу весом 500 килограммов с фугасной боеголовкой (ФАБ-500).
Ранее стало известно, что российские войска подошли ближе к подконтрольному ВСУ городу Краматорску, что позволило нанести артиллерийский удар по военным объектам.
*Запрещённая в России террористическая организация.