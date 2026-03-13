В РФ предложили создать коллайдер, который превзойдет один из работавших в CERN

«Это электрон-позитронный коллайдер того размера, которого есть тоннель — 21 км, предназначенный для работы на энергии Z-бозона (фундаментальная частица, переносчик слабого взаимодействия — прим ТАСС). Это энергия, на которой раньше, приблизительно до 2000 года, работал коллайдер LEP в CERN, это была флагманская установка в те времена. Производительность Z-фабрики в 100−1000 раз больше, чем то, что было у LEPа. Это даст возможность произвести очень большое количество сверхточных измерений в области энергии около 100 ГэВ», — сказал собеседник агентства.