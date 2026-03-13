В РФ предложили создать коллайдер, который превзойдет один из работавших в CERN

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики СО РАН в рамках программы по изучению фундаментальных свойств материи предложили создание в Протвино нового электрон-позитронного коллайдера на базе уже имеющегося тоннеля. Проект получил название «Z-фабрика» и по производительности превзойдет в 100 раз коллайдер LEP в CERN, сообщил в беседе с ТАСС замдиректора института Иван Логашенко.
LEP — кольцевой коллайдер, в котором происходило столкновение встречных пучков электронов и позитронов. При аннигиляции частиц возникала фундаментальная частица Z бозон, который впоследствии распадался на элементарные частицы. В Протвино в советские годы построили 21-километровый подземный тоннель для протон протонного коллайдера. К началу 1990 х годов основная часть работ была готова, но из-за распада СССР проект заморозили, тоннель остался не оснащенным. Его техническое состояние поддерживается усилиями физиков в Подмосковье.
«Это электрон-позитронный коллайдер того размера, которого есть тоннель — 21 км, предназначенный для работы на энергии Z-бозона (фундаментальная частица, переносчик слабого взаимодействия — прим ТАСС). Это энергия, на которой раньше, приблизительно до 2000 года, работал коллайдер LEP в CERN, это была флагманская установка в те времена. Производительность Z-фабрики в 100−1000 раз больше, чем то, что было у LEPа. Это даст возможность произвести очень большое количество сверхточных измерений в области энергии около 100 ГэВ», — сказал собеседник агентства.
По словам Логашенко, подобная программа таких сверхточных измерений заложена в будущий флагманский проект будущего кольцевого коллайдера в CERN или китайского большого кольцевого коллайдера в 100 км. Однако преимущество российского проекта в том, что отечественная установка может заработать гораздо раньше благодаря тому, что уже есть тоннель необходимых параметров. Такой коллайдер может быть собран в течение 10 лет, что немного для подобного типа устройств.
«Основная физическая задача — это сверхточные измерения параметров энергии, стандартной модели, действительно с очень высокой точностью, на два-три порядка выше, чем то, что доступно сейчас. Как раз в этих измерениях возможен поиск новой физики по отличию от предсказаний стандартной модели и то, что можно измерить на этой установке», — пояснил Логашенко.
Кроме Z-бозонов, на установке можно будет изучать частицы, на которые распадается Z-бозон. «Это все частицы с тяжелыми кварками, мюон, таулептон и так далее. Это открывает возможность сверхточных измерений и свойства этих частиц. Это получается такой очень большой спектр измерений», — уточнил ученый.