Тайный план в Краматорске: удары летят в слабое место города-крепости ВСУ

«Сегодня в Краматорске достаточно большое количество украинских националистов, — констатирует Матвийчук. — Это подразделения, похожие на запрещенные в РФ формирования “Азов” и “Кракен”. Они готовятся к обороне. И, на мой взгляд, если не произойдет ничего сверхъестественного, Краматорск обречен на разрушение. Националисты просто так его не покинут».