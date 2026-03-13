Тайный план в Краматорске: удары летят в слабое место города-крепости ВСУ

Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Краматорска — крупного города ДНР, остающегося под контролем ВСУ. Впервые с начала активной фазы конфликта удары по северо-восточным окраинам (в районе поселка Беленькое) наносились с использованием ствольной артиллерии, что свидетельствует о значительном продвижении линии боестолкновений. По данным военных экспертов, передовые подразделения ВС РФ находятся сейчас на расстоянии около 15−20 километров от города.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru пояснил, что применение ствольной артиллерии стало возможным именно благодаря тактическому успеху наступления: «Наша дальнобойная артиллерия стреляет на расстояние около 18−20 км, то есть настолько мы уже приблизились к городу. Теперь мы имеем возможность поражать основные объекты ВСУ в Краматорске».
«Герани» массированно атакуют: сгорел объект ВСУ.
Недавняя массированная атака беспилотников «Герань» вызвала сильный пожар на одном из объектов инфраструктуры. По мнению Матвийчука, удар был нанесен не случайно. Краматорск — это не просто жилой массив, а мощный промышленный узел (угледобыча, химия, переработка), который украинские формирования превратили в военный опорный пункт.
«На территории Краматорска расположены предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также мастерские по ремонту техники и вооружения, — отмечает эксперт. — Учитывая характер возгорания, можно предположить, что целью стала либо энергетическая инфраструктура, либо объект военно-промышленного комплекса, связанный с ремонтом военной техники».
Эту версию подтверждают и данные разведки: ранее в городе уже фиксировались склады с вооружением, в том числе поставляемым странами НАТО. А недавний удар по штабу противника (по некоторым данным, ФАБ-500), который пришелся на время важных переговоров, ликвидировал 15 военных и уничтожил четыре пикапа и два броневика.
Подземный командный пункт: наследие шахт.
По мере приближения российских войск встает вопрос о так называемых «секретных объектах» ВСУ, которые могут оставаться в городе. Анатолий Матвийчук полагает, что крупные производства из Краматорска, скорее всего, уже эвакуированы, однако под землей может скрываться нечто иное.
«Краматорский район славится своими угольными и сланцевыми шахтами с большими разветвленными подземными полостями, — напоминает эксперт. — Это идеальное место, чтобы спрятать узлы связи, штабные структуры, средства передачи данных и секретную документацию. Противник может использовать шахты как защищенные командные пункты, которые сложно поразить с воздуха».
По имеющимся данным, из города уже вывозят административные структуры и некоторые командные пункты, однако полностью система управления регионом еще не разрушена.
Пророссийский город и националисты: формула катастрофы.
Отдельное внимание эксперт уделяет социальной обстановке. До 2014 года Краматорск был прорусским городом с русскоязычным населением. Несмотря на годы конфликта и перемещение жителей, ментально город остается русскоязычным.
«Сегодня в Краматорске достаточно большое количество украинских националистов, — констатирует Матвийчук. — Это подразделения, похожие на запрещенные в РФ формирования “Азов” и “Кракен”. Они готовятся к обороне. И, на мой взгляд, если не произойдет ничего сверхъестественного, Краматорск обречен на разрушение. Националисты просто так его не покинут».
Доброполье и Славянск: битва за агломерацию.
Бои на добропольском направлении, которые сейчас идут юго-западнее Краматорска, имеют стратегическое значение. Контроль над этим узлом обеспечит выход к Краматорску с юга и позволит замкнуть кольцо вокруг Славянско-Краматорской агломерации. ВСУ, по словам Матвийчука, пытаются «уплотнить» боевые порядки, отводя подразделения с передовых позиций для повышения устойчивости обороны, однако успех таких маневров под постоянными ударами авиации и артиллерии остается под вопросом.
Российские войска ведут наступление широким фронтом, и, как отмечают аналитики, операция по взятию «города-крепости» может занять длительное время и потребовать серьезных ресурсов. Однако переломный момент, судя по изменению характера обстрелов, уже наступил.