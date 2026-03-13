Уничтожен бункер в Краматорске с картами НАТО: главная новость СВО 13 марта

Напомним, недавно в Краматорске в результате атаки штаба противника были ликвидированы 15 украинских военных, 22 получили ранения. Кроме того, были уничтожены четыре пикапа и два броневика противника. Отмечалось, что по объекту ударили во время значимых переговоров. По некоторым данным, для атаки применили авиабомбу весом 500 килограммов с фугасной боеголовкой (ФАБ-500).