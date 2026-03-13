Уничтожен бункер в Краматорске с картами НАТО: главная новость СВО 13 марта

В Краматорске была зафиксирована массированная атака беспилотников, в результате которой на одном из объектов начался сильный пожар. По мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчуча, целью удара могли стать либо энергетические объекты, либо предприятия военно-промышленного комплекса.
Как отметил эксперт в беседе с aif.ru, Краматорск является крупным промышленным центром, который украинские формирования превратили в мощный опорный пункт. На территории города расположены мастерские по ремонту техники и производства беспилотников.
«Учитывая характер недавнего удара (сильный пожар на объекте), можно предположить, что целью стала инфраструктура из категории энергетических объектов. Также вполне вероятно, что был поражен объект ВПК, связанный с ремонтом военной техники и вооружений», — заявил Матвийчук.
Помимо промышленной инфраструктуры, в городе могут оставаться секретные объекты ВСУ. По словам эксперта, производственные мощности оттуда, скорее всего, уже вывезены, однако под землей могут функционировать узлы связи, храниться секретные документы и карты.
«Краматорский район славится своими угольными и сланцевыми шахтами с большими разветвлёнными подземными полостями. Это хорошее место, чтобы скрыться от атак», — пояснил Матвийчук, добавив, что эти объекты обеспечивают работу сил противника в регионе.
На фоне приближения российских войск из Краматорска началась эвакуация. «Рейсы для эвакуации уже осуществлялись. Из города также уже вывезены некоторые командные пункты», — сообщил эксперт.
Говоря о жителях, Матвийчук отметил, что до 2014 года население Краматорска было пророссийским и русскоязычным. Несмотря на присутствие в городе подразделений националистов, таких как «Азову»* и «Кракен»*, основная масса населения по-прежнему настроена пророссийски.
Матвийчук выразил мнение, что город ждет тяжелая участь.
«На мой взгляд, если не произойдет ничего сверхъестественного, Краматорск обречен на разрушение, потому что националисты просто так его не покинут», — подытожил военный эксперт.
Ранее стало известно, что российская разведка захватила карты Краматорска с тайным оружием НАТО.
Напомним, недавно в Краматорске в результате атаки штаба противника были ликвидированы 15 украинских военных, 22 получили ранения. Кроме того, были уничтожены четыре пикапа и два броневика противника. Отмечалось, что по объекту ударили во время значимых переговоров. По некоторым данным, для атаки применили авиабомбу весом 500 килограммов с фугасной боеголовкой (ФАБ-500).
*Признан террористической организацией и запрещен в РФ.