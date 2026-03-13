Житель Емельяново купил скот без документов и получил предупреждение

Специалисты красноярского Россельхознадзора провели проверку по обращению гражданина о нарушениях при содержании крупного рогатого скота в посёлке Емельяново.
С помощью информационных систем «Цербер», «Меркурий» и «Хорриот» выяснилось, что местный житель приобрёл животных без ветеринарных сопроводительных документов. Поголовье не было промаркировано и не прошло обязательные профилактические обработки.
Мужчине объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.
