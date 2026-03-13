Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Емельяново купил скот без документов и получил предупреждение

Поголовье не было промаркировано и не прошло обязательные профилактические обработки.

Специалисты красноярского Россельхознадзора провели проверку по обращению гражданина о нарушениях при содержании крупного рогатого скота в посёлке Емельяново.

С помощью информационных систем «Цербер», «Меркурий» и «Хорриот» выяснилось, что местный житель приобрёл животных без ветеринарных сопроводительных документов. Поголовье не было промаркировано и не прошло обязательные профилактические обработки.

Мужчине объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

Ранее мы сообщали, что более 500 человек заболели аскаридозом в Красноярском крае за год.