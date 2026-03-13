Налоговые органы Красноярского края рассказали о нюансах отмены свидетельств ИНН

С 1 января 2026 года свидетельства о постановке на налоговый учет физлиц упразднены. Вместо них подтверждение осуществляется выпиской из единого госреестра налогоплательщиков (ЕГРН). Ранее выданные бумажные свидетельства ИНН продолжают действовать, замена документа не требуется. Выписки из ЕГРН содержат ФИО гражданина, дату рождения и присвоенный ИНН. Электронные выписки имеют такую же юридическую силу, как бумажные документы, подписанные сотрудником налоговой инспекции и скрепленные печатью. Кроме того, отменены уведомления о постановке на учет или снятии с учета организаций, ИП и обычных граждан. Постановку на учет подтверждают также электронные выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.