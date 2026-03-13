В Омске хоккеист «Авангарда» Чеккони рассказал о своей адаптации в России

Защитник омского хоккейного клуба «Авангард» Джозеф Чеккони в интервью «Чемпионату» рассказал, как прошла его адаптация в новом клубе и жизни в России. По его словам, первоначально было немного нервно, так как ему пришлось столкнуться с рядом новшеств: новая лига, новая команда, новый тренерский штаб и культура.
«Сначала всё-таки немного нервничал из-за того, что оказался в новом месте, не зная языка. Но довольно быстро я понял, что мне здесь нравится, так что получился довольно лёгкий переход», — отметил Чеккони.
Задав вопрос, на каком языке хоккеисты общаются в команде, Джозеф рассказал, что большинство русских игроков владеют английским, благодаря чему коммуникация становится гораздо проще.
«Я сижу рядом с Шарипзяновым и Ибрагимовым в раздевалке, эти два парня прекрасно владеют английским. При общении с некоторыми ребятами, которые не очень хорошо говорят по-английски, просто улыбаемся друг другу или пользуемся Google translate. Но иногда даже не нужно говорить, многое завязано на энергетике», — рассказал Чеккони.
Когда речь зашла о русском языке, Чеккони признался, что, несмотря на свои усилия, пока не знает много фраз на русском. Он надеется выучить больше, но в команде так много ребят, говорящих по-английски, что английский остаётся основным языком общения.
Таким образом, переход в «Авангард» стал для Джозефа Чеккони, несмотря на все новшества, достаточно плавным благодаря поддержке команды и хорошей атмосфере в клубе.