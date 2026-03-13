В Омске хоккеист «Авангарда» Чеккони рассказал о своей адаптации в России

«Я сижу рядом с Шарипзяновым и Ибрагимовым в раздевалке, эти два парня прекрасно владеют английским. При общении с некоторыми ребятами, которые не очень хорошо говорят по-английски, просто улыбаемся друг другу или пользуемся Google translate. Но иногда даже не нужно говорить, многое завязано на энергетике», — рассказал Чеккони.