Туристка привезла в Красноярск кастет и лишилась его на таможне

«Инспекторы изъяли кастет и отдали на экспертизу, которая отнесла его к категории холодного оружия ударно-дробящего действия, изготовленного самодельным способом. В отношении авиапассажирки возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений)», — рассказали в пресс-службе красноярской таможни.