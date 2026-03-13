Туристка привезла в Красноярск кастет и лишилась его на таможне

В красноярском аэропорту сотрудники таможенного поста обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из Саньи (Китай), кастет.
Найти запрещенный ко ввозу предмет помогла рентген-техника.
Со слов туристки, кастет она везла в качестве сувенира.
«Инспекторы изъяли кастет и отдали на экспертизу, которая отнесла его к категории холодного оружия ударно-дробящего действия, изготовленного самодельным способом. В отношении авиапассажирки возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений)», — рассказали в пресс-службе красноярской таможни.
Всего с начала 2026 года в аэропорту Красноярск выявили 10 аналогичных фактов и изъяли 16 единиц оружия: кастеты, ножи, электрошокер и телескопическую дубинку.
