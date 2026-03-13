Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка привезла в Красноярск кастет и лишилась его на таможне

В красноярском аэропорту сотрудники таможенного поста обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из Саньи (Китай), кастет.

В красноярском аэропорту сотрудники таможенного поста обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из Саньи (Китай), кастет.

Найти запрещенный ко ввозу предмет помогла рентген-техника.

Со слов туристки, кастет она везла в качестве сувенира.

«Инспекторы изъяли кастет и отдали на экспертизу, которая отнесла его к категории холодного оружия ударно-дробящего действия, изготовленного самодельным способом. В отношении авиапассажирки возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений)», — рассказали в пресс-службе красноярской таможни.

Всего с начала 2026 года в аэропорту Красноярск выявили 10 аналогичных фактов и изъяли 16 единиц оружия: кастеты, ножи, электрошокер и телескопическую дубинку.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.