Аэропорты Казани, Чебоксар и Нижнекамска закрыли для воздушных судов

Росавиация продолжает регулировать работу аэропортов в целях безопасности. Ведомство сообщило о введении временных ограничений на приём и выпуск самолётов в Казани, Чебоксарах и Нижнекамске.

Источник: Life.ru

Пассажирам этих направлений стоит уточнять статус рейсов у перевозчиков — возможны изменения в расписании. Причина ограничений стандартная — обеспечение безопасности полётов. Сроки действия мер пока не раскрываются.

Тем временем, аэропорты Саратова, Пензы и Ульяновска работают в обычном режиме. Запрет на приём и выпуск самолётов снят.

Ранее сообщалось, что национальная авиакомпания Катара выполнит вывозной рейс в Москву. Рейс авиакомпании Qatar Airways запланирован на 14 марта. Самолёт вылетит из Дохи. Вылет запланирован на 11:40 по местному времени, которое совпадает с московским. Посольство попросило пассажиров прибыть в аэропорт за четыре часа до вылета.

