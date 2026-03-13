Аэропорты Казани, Чебоксар и Нижнекамска закрыли для воздушных судов

Ранее сообщалось, что национальная авиакомпания Катара выполнит вывозной рейс в Москву. Рейс авиакомпании Qatar Airways запланирован на 14 марта. Самолёт вылетит из Дохи. Вылет запланирован на 11:40 по местному времени, которое совпадает с московским. Посольство попросило пассажиров прибыть в аэропорт за четыре часа до вылета.