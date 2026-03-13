Ричмонд
Ученый предупредил о пробуждении испанских слизней

РИА Новости: испанские слизни проснутся, как только сойдет снег.

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Крупные оранжевые слизни, которых называют испанскими, проснутся, как только в Москве сойдет снег и установится положительная температура воздуха, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Просыпаются испанские слизни, как только сходит снег, подсыхает почва и устанавливаются уверенно положительные температуры и днем и ночью. А вот заметными они становятся к середине лета, когда успевают подрасти», — сказал Марьинский.

Ученый отметил, что обычно эти слизни зимуют на стадии яиц или молодых особей.

«Крупные оранжевые слизни, которые все чаще появляются в окрестностях Москвы относятся к виду Arion vulgaris. Часто их называют испанскими слизнями, но исходное место их обитания — центральная Европа», — подчеркнул собеседник агентства.