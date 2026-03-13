Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер проведет бесплатные флюорографические обследования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 20 марта бесплатно, без направления и без предварительной записи пройти флюорографическое обследование смогут все желающие, в том числе люди, у которых нет медицинского полиса или прописки. Необходим только документ, удостоверяющий личность.