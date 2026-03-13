Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер проведет бесплатные флюорографические обследования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 20 марта бесплатно, без направления и без предварительной записи пройти флюорографическое обследование смогут все желающие, в том числе люди, у которых нет медицинского полиса или прописки. Необходим только документ, удостоверяющий личность.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 20 марта бесплатно, без направления и без предварительной записи пройти флюорографическое обследование смогут все желающие, в том числе люди, у которых нет медицинского полиса или прописки. Необходим только документ, удостоверяющий личность.

Флюорографическое исследование является необходимым звеном в профилактике туберкулеза, отмечает пресс-служба краевого минздрава. В регионах с неблагоприятным климатом, к которым относится Сибирский федеральный округ, обследование надо проходить ежегодно.

В новых флюорографических мобильных комплексах контакт врача и пациента сведен к минимуму: все автоматизировано, процесс занимает не более 15 секунд. Процент выявляемости туберкулеза и еще ряда заболеваний этим методом очень высок.

Ознакомиться с графиком работы флюорографических кабинетов можно по ссылке kraszdrav.ru/news/14266.

Акция будет проводиться в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.