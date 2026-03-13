Ричмонд
Особенные детки Донбасса побывали в зоопарке в донецком селе Придорожное

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Там ребята гуляли по территории зоопарка, кормили и гладили животных и просто радовались новым впечатлениям.

Источник: НИА Красноярск

Поездка стала возможной благодаря специализированному транспорту для людей с инвалидностью. Раньше многие семьи просто не могли выехать на такие мероприятия — детей сложно перевозить и перемещать без специального транспорта и условий. Теперь такие выезды планируют проводить регулярно. Всего в гости к животным приехали больше 40 детей. Поездку для ребят и их родителей организовали в рамках проекта Единой России.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс Медиа».

