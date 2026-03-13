Ричмонд
«Исламское сопротивление Ирака» утверждает, что атаковало ещё один самолёт США

В шиитских вооруженных формированиях заявили, что атаковали ещё один самолёт ВВС США.

Источник: Комсомольская правда

Шиитские вооруженные формирования заявили о новой атаке на объекты США. По информации «Исламского сопротивления Ирака», еще одной их целью стал самолет ВВС США. Об этом сообщается в Telegram-канале.

«В рамках защиты нашей страны и ее воздушного пространства “Исламское сопротивление Ирака” атаковало еще один самолет KC-135, однако его экипаж смог спастись и увел машину на аэродром противника», — говорится в заявлении.

По уточнениям Сопротивления, атака была совершена в небе над западными районами страны.

Немногим ранее шиитские группировки из состава «Исламского сопротивления Ирака» взяли на себя ответственность за сбитие американского самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака.

В свою очередь самолет Boeing E-6B Mercury накануне был замечен в США, где отрабатывал заход на посадку.

