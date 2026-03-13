Мечтают о расстреле: убийц из «Крокуса» ждут самые суровые колонии РФ

Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшая жизни 149 невинных людей, навсегда останется в памяти российского общества. Потрясение и горе сменились праведным гневом, который нашел свое воплощение в решении суда.
Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу о чудовищном теракте, произошедшем в марте 2024 года. Четверо исполнителей — Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* — признаны виновными в совершении теракта и приговорены к пожизненному лишению свободы.
Соучастники и пособники террористов также понесли наказание: от 19 лет 11 месяцев лишения свободы до пожизненного заключения, в зависимости от степени их вовлеченности. Всего на скамье подсудимых, помимо террористов, оказались 15 человек, большинство из которых частично признали свою вину. Пятеро категорически настаивали на невиновности.
Путь в колонию.
Приговоренные к пожизненному сроку террористы будут отбывать наказание в колониях особого режима.
Как пояснил правозащитник Иван Мельников, наиболее вероятными местами их заключения могут стать исправительные учреждения в Харпе Ямало-Ненецкого автономного округа — «Полярный волк» и «Полярная сова», а также известный «Черный дельфин» в Оренбургской области.
«Тех, кому дали пожизненное лишение свободы, ждет колония особого режима в большинстве своем… Наиболее возможные места, куда отправят исполнителей теракта, — так называемый “Черный Дельфин” или в Харп. Террористов могут распределить по разным колониям», — сообщил aif.ru Мельников.
В «Черном дельфине» отбывали наказание маньяки и серийные убийцы, среди которых Владимир Муханкин — ростовский серийный убийца на счету которого 8 жертв, считавший себя учеником Чикатило, Владимир Николаев — один из самых известных обитателей колонии, людоед из Новочебоксарска, Иса Зайнуддинов — организатор взрыва жилого дома в Буйнакске в 1999 году, Алисултан Салехов — соучастник теракта в Буйнакске.
В «Полярной сове» наиболее известными «сидельцами» являются «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, Нур-Паши Кулаев — единственный выживший участник захвата школы в Беслане в 2004 году и другие. В «Полярном волке» список публично известных заключенных значительно короче, чем в соседней «Полярной сове», так как это колония особого режима для рецидивистов.
Лучше смерть, чем колония.
Колонии особого режима — это место, где каждый день действует строжайший регламент, даже несмотря на выходные и праздники.
«В колониях особого режима строжайшее расписание. Подъем в 6 утра. Камеры рассчитаны чаще всего на двух человек. В этой камере одна табуретка. Осужденный не имеет права ложиться после подъема. Пока они находятся в камере, условно, один осужденный сидит на этой табуретке, второй стоит», — описал условия Мельников.
Осужденные находятся в условиях строжайшей изоляции, любое передвижение осуществляется только в сопровождении специализированной охраны. Однако, даже в такой среде, существует возможность работать.
«В некоторых колониях есть возможность работать. У пожизненно осужденных я бы сказал даже есть очередь из тех, кто хочет пойти на работу. Потому что в камере особо делать нечего», — добавил правозащитник.
Такое окружение — пожизненно осужденные маньяки, убийцы и, конечно, террористы — не способствует расслаблению. «Многие пожизненно осужденные через какое-то количество лет говорят, что лучше бы их расстреляли, потому что очень тяжело находиться в таких условиях в колонии», — рассказал Мельников.
Даже прогулки проходят в специфических условиях — не на свежем воздухе, а в специальном закрытом коробе под открытым небом с решетками вместо потолка. Заключенный может передвигаться только в согнутом положении и заведенными за спину руками.
Свидания с близкими — событие крайне редкое, доступное лишь «по очень большому поводу» и при безупречном поведении.
Без шанса на помилование.
Несмотря на тяжесть наказания, юридически осужденные за теракт в «Крокус Сити Холле» имеют право на прошение о помиловании. Однако, как подчеркивает Иван Мельников, вероятность его удовлетворения крайне мала.
«По именно такого рода преступлениям прецедентов по выходу на свободу нет. Теоретически они могут просить прошение о помиловании. Им могут заменить наказание. Но думаю, здесь не тот случай. Они совершили максимально тяжкое преступление, за которое нет прощения», — резюмировал он.
Адвокаты потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» заявили, что намерены добиваться более строгих наказаний для пособников. По их мнению, для исполнителей теракта следует рассмотреть возможность применения смертной казни и снять действующий мораторий для подобных особых случаев.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.