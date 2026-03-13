Ричмонд
Омичам предлагают отправлять налоговые декларации по почте

Омская почта гарантирует, что с момента принятия почтовым отделением отправления обязательства отправителя считаются выполненными в срок.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области могут переслать налоговые декларации ценным почтовым отправлением. Этой формой отчета могут воспользоваться те омичи, которые не могут в силу разных причин лично сдать отчетность о доходах в налоговую службу.

«Почта России предлагает омичам отправить налоговые декларации ценным почтовым отправлением. Данная услуга регламентирована Налоговым кодексом РФ. Ценное письмо предполагает заполнение отправителем бланка описи вложения. Необходимо правильно перечислить в описи все направляемые документы и заполнить ее в двух экземплярах», — говорится в сообщении УФПС Омской области.

В ведомстве отметили, что полученная омичами квитанция оформленной описи — один экземпляр которой вкладывается в письмо — подтверждает факт и дату отправки. Поэтому, с момента принятия почтовым отделением отправления обязательства отправителя считаются выполненными в срок.