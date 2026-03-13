10 болезней: Пугачева заметно похудела и вышла с палкой

Аллу Пугачеву заметили во время прогулки в Лимасоле. Поклонница артистки сфотографировалась с ней и ее супругом Максимом Галкиным*. Пользователи Сети обратили внимание на внешний облик артистки, которая в кадре опирается на трость. Какое заболевание могло привести к тому, что Пугачева вынуждена использовать этот предмет, aif.ru объяснил спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.
Все дело в возрасте?
По словам Литвиненко, причин, почему артистка вынуждена опираться на трость, очень много.
«Это могут быть заболевания суставов нижних конечностей, заболевания стопы, голеностопного сустава, тазобедренного, коленного, проблемы в поясничной области. Причиной могут стать болезни сосудов нижних конечностей, тот же атеросклероз», — сказал он.
По словам эксперта, у Пугачевой, которой в апреле исполнится 77 лет, могли развиться заболевания, характерные именно для пожилого возраста.
«С учетом возраста, все-таки Пугачева — человек пожилой, можно предположить, что действительно какие-то заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом присутствуют. Кроме указанных выше, это могут быть заболевания поясничного отдела позвоночника в виде остеохондроза, грыж протрузий. Вот это может быть и остеопороз, тромбофлебит, фибромиалгия», — объяснил врач.
Прямое и косвенное влияние диабета.
Ухудшиться состояния Пугачевой могло из-за диабета, которым артистка болеет уже много лет. Как подчеркнул Литвиненко, это заболевание может повлиять и напрямую, и косвенно.
«Тут можно говорить о диабетической стопе, диабетической ангиопатии, при которой страдают сосуды, что влияет на состояние опорно-двигательного аппарата. Но в целом можно говорить о том, что проблемы с двигательным аппаратом, как правило, характерны для всех пожилых», — уточнил эксперт.
Инвалидное кресло как перспектива.
Проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой могут усугубиться и привести ее в инвалидное кресло. Как отметил ортопед Андрей Литвиненко, прогнозы в случае с артисткой могут быть как оптимистичными. так и пессимистичными.
«У любого заболевания есть два исхода: либо человек выздоровеет, либо не выздоровеет. Возможно, Пугачева получит лечение и справится с заболеванием, будет уверенно ходить на двух ногах без дополнительной опоры. При этом существуют риски того, что она будет вынуждена пользоваться ходунками или окажется в инвалидном кресле. Есть такие заболевания, которые проходят, есть, которые приковывают человека к инвалидному креслу или человек становится лежачим пациентом», — объяснил он.
Проблемы с ногами были заметны еще в прошлом году.
В начале июля прошлого года Максим Галкин* выложил в соцсеть кадры с прогулки Аллы Пугачевой по пляжу в Юрмале. Пользователи обратили внимание на тяжелую походку артистки, которая едва сгибала колени.
Оценивая это видео, Андрей Литвиненко предположил, что у Пугачевой может быть контрактура сустава.
«Колени не разгибаются, как правило, при контрактуре сустава. Она развивается на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний, таких как артроз коленного сустава», — рассказал эксперт.
По словам врача, если сустав плохо разгибается, то это свидетельствует о начальной третьей стадии.
«Всего есть четыре стадии, при четвертой и в некоторых случаях уже при третьей рекомендуется эндопротезирование. Тут надо делать рентгены, МРТ, обследовать и принимать какое-то решение», — объяснил он.
* Признан в России иностранным агентом.