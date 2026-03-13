В Башкирии на выходных ожидается до +5 градусов

Сегодня, 13 марта, в Башкирии существенных осадков не ожидается. По данным республиканского гидрометцентра, утром в регионе образуется гололед, а ветер будет юго-западный, умеренный. Днем столбики термометров поднимутся до 0…+5°.
14 и 15 марта характер погоды сохранится. Осадков не предвидится, но ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Ночные температуры останутся в тех же пределах: −2…-7°, местами до −12°. Днем воздух прогреется до 0…+5°.
