В Омской области вводят ограничения из-за заразного смертельного вируса

Добавим также, в 2026 году в Омской области также введено несколько карантинов из-за пастереллеза. С распространением этой заразной инфекции борются в том числе сожжением скота. Из-за вспышки пастереллеза в Омской области и некоторых других регионах соседняя Республика Казахстан ввела временный запрет на импорт продукции с пострадавших территорий.