В Омской области вводят ограничения из-за заразного смертельного вируса

На этот раз заболевших животных обнаружили в личных подсобных хозяйствах в трех населенных пунктах: поселке Марьяновка Марьяновского района; деревне Роза Долина Азовского немецкого национального района; поселке Горячий Ключ Омского района.
Из-за опасной инфекции в эпизоотических очагах и на прилегающей территории вводится двухмесячный карантин — до 12 мая 2026 года. До этой даты будет действовать ряд ограничений, чтобы не допустить распространение инфекции. В том числе запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз, перемещение восприимчивых животных.
Отметим, случаи бешенства в Омской области участились с осени 2025 года. С тех пор зараженных животных неоднократно находили в разных районах области. Например, недавно в Богословке вирус нашли у коровы, которая, по официальной информации, стала нападать на других животных.
Напомним, бешенство — особо опасная болезнь теплокровных животных и человека. Характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом.
Добавим также, в 2026 году в Омской области также введено несколько карантинов из-за пастереллеза. С распространением этой заразной инфекции борются в том числе сожжением скота. Из-за вспышки пастереллеза в Омской области и некоторых других регионах соседняя Республика Казахстан ввела временный запрет на импорт продукции с пострадавших территорий.