Эксперт Ведерников: в рационе космонавтов появились паштет, омлеты и новые супы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Печеночный паштет, разные виды омлетов, творожная масса с кунжутом, овсяная каша, а также два вида супа с чечевицей вошли в рацион питания космонавтов на Международной космической станции за последние несколько лет. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
«[За последние несколько лет появились] печеночный паштет, омлеты (классический, с овощами, с грибами, с брокколи), творожная масса с кунжутом, суп из красной чечевицы с мясом и суп из зеленой чечевицы с мясом, овсяная каша с яблоком», — рассказал эксперт.
Как отметил Ведерников, от пожелания космонавтов до первой поставки блюда проходит минимум 3 года, так как команда должна обеспечить безопасность разработанного продукта и подтвердить сроки годности. Возможно, некоторые текущие разработки института и партнеров еще успеют побывать на МКС.
Специалистами сейчас ведутся разработки некоторых новых блюд для космонавтов. «Также начинаем работу над блюдами которых у нас нет, а у зарубежных коллег есть. И, возможно, поработаем над отдельными ингредиентами, которые можно было бы отправить на орбиту для самостоятельного приготовления блюд космонавтами, но это пока на стадии проекта», — добавил эксперт.