13 марта отмечается Всемирный день сна: эксперты КрасГМУ рассказали о важности здорового отдыха

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 13 марта во всем мире отмечается День сна, призванный напомнить о значении полноценного отдыха для здоровья. По словам заведующей сомнологическим центром Университетской клиники КрасГМУ Елены Кантимировой, сон играет ключевую роль в поддержании физического и психического состояния человека.
Во время сна организм восстанавливается: в фазе медленного сна выделяются важные гормоны, а в фазе быстрого — восстанавливается пластичность нейронов и закрепляется полученная за день информация. В среднем человек спит около трети своей жизни.
Качество сна во многом зависит от циркадных ритмов — внутренних биологических часов. Они регулируют время засыпания и пробуждения и связаны с выработкой мелатонина, который активнее вырабатывается в темноте. При стабильном режиме сна организму легче засыпать и просыпаться.
Эксперт отмечает, что недостаток сна чаще всего связан не с заболеваниями, а с нарушением режима. Это может приводить к сонливости, снижению памяти, внимания и работоспособности. При этом время, проведенное в постели, не всегда равно реальному времени сна.
Обычно один цикл сна длится около 90 минут, а за ночь человек проходит примерно пять таких циклов. Средняя необходимая продолжительность сна составляет 7,5−8 часов, однако индивидуальная норма может колебаться от 4 до 12 часов.
Специалисты предупреждают: регулярное недосыпание может снижать иммунитет, способствовать набору веса, повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и когнитивных нарушений. Чтобы улучшить качество сна, рекомендуется соблюдать режим, ограничивать использование гаджетов и кофеина перед сном, а также поддерживать физическую активность в течение дня.