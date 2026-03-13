Двое красноярцев подозреваются в кражах электроинструментов на 5 млн рублей

Оперативники уголовного розыска краевого Главка задержали двоих подозреваемых в совершении серии краж электрооборудования коммерческих организаций и из гаражей в Красноярске.
В ходе обысков у ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте 33 и 35 лет нашли и изъяли похищенное имущество, а также медицинские маски и балаклавы, используемые ими в целях конспирации. Кроме того, полицейские обнаружили пистолет, пригодный для стрельбы и имеющий признаки переделки из охолощенного оружия в боевое.
«Предварительно установлено, что преступная деятельность фигурантов длилась в течение полутора лет. Двое красноярцев похищали электроинструменты из гаражей и складских помещений краевого центра, затем сдавали в ломбарды. Полученные деньги злоумышленники делили поровну и распоряжались ими по своему усмотрению. В настоящее время установлена их причастность к 15 преступным эпизодам. Общая сумма причиненного ущерба превышает 5 млн рублей».
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в составе организованной преступной группы», также решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности по факту незаконного изготовления оружия. Коме того, полицейские проверяют мужчин на участие в других преступлениях.
