Двое красноярцев подозреваются в кражах электроинструментов на 5 млн рублей

В ходе обысков у ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте 33 и 35 лет нашли и изъяли похищенное имущество, а также медицинские маски и балаклавы, используемые ими в целях конспирации. Кроме того, полицейские обнаружили пистолет, пригодный для стрельбы и имеющий признаки переделки из охолощенного оружия в боевое.