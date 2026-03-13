В Мичигане открыли огонь по посетителям синагоги, пострадали 30 полицейских

В Мичигане более 30 полицейских попали в больницу после нападения на синагогу. Там неизвестный открыл огонь по посетителям дома молитвы. Об этом заявил шериф Майкл Бушар, его слова передает CNN.
Причиной госпитализации силовиков стало отравление дымом при тушении угрозы и эвакуации людей. Мотивы нападавшего не ясны, в расследовании дела участвуют свыше 100 сотрудников ФБР, заявила представитель бюро Дженнифер Раньян.
По данным источников, автомобиль, на котором передвигался преступник, оформлен на гражданина США ливанского происхождения. По имеющимся сведениям, есть вероятность, что члены его семьи погибли во время авианалета Израиля на Ливан.
Также уточнялось, что нападавший на синагогу в США был ликвидирован.
