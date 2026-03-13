Фарм-клуб «Авангарда» «Омские Крылья» впервые вышел в плей-офф ВХЛ

Фарм-клуб «Авангарда» «Омские Крылья» досрочно гарантировал себе место в плей-офф ВХЛ. Подопечные канадца Луи Робитайла попали в топ-16 команд чемпионата. На пятый сезон существования фарм-клуба в Омске это будет первое участие в борьбе за Кубок Петрова.