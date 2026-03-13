Ричмонд
Фарм-клуб «Авангарда» «Омские Крылья» впервые вышел в плей-офф ВХЛ

На пятый сезон существования фарм-клуба это будет первое участие в плей-офф.

Источник: БЕЛТА

Фарм-клуб «Авангарда» «Омские Крылья» досрочно гарантировал себе место в плей-офф ВХЛ. Подопечные канадца Луи Робитайла попали в топ-16 команд чемпионата. На пятый сезон существования фарм-клуба в Омске это будет первое участие в борьбе за Кубок Петрова.

«Омские Крылья» занимают 10-ю строчку, имея 74 очка. Первые матчи ⅛ финала ВХЛ стартуют 22—23 марта. Вероятнее всего они пройдут в обновлённом СКК им. Блинова.

Впервые в истории омского хоккея в плей-офф в этом сезоне вышли сразу три команды системы «Авангарда», в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Отметим, что Луи Робитайл возглавил «Омские крылья» в мае 2025 года. Соглашение с 43-летним тренером рассчитано на два сезона.

Летом прошлого года у фарм-клуба появился новый логотип — изображение ястреба, облаченного в хоккейный шлем. Традиционная цветовая гамма клуба осталась нетронутой.