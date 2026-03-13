В России впервые разработали ГОСТ на фунчозу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Росстандарт впервые разработал ГОСТ на фунчозу, который вступит в силу в сентябре текущего года.
В первую очередь, стандарт вводит определение того, что такое фунчоза. Это лапша, которую изготавливают из кукурузного или картофельного крахмала и питьевой воды, в виде длинных нитеобразных изделий с округлой формой поперечного сечения.
«Несмотря на то, что крахмальная лапша давно присутствует на российском рынке, ГОСТа на эту продукцию не было. Действующий ГОСТ на макаронные изделия распространяется исключительно на продукцию, изготавливаемую из пшеничной муки», — пояснили РИА Новости в Росстандарте.
Стандарт устанавливает ограничения на длину фунчозы в любой форме — она не должна превышать 70 сантиметров. Массовая доля влаги в лапше должна быть до 12%. После обработки кипящей водой до состояния готовности изделия не должны терять форму или слипаться между собой.
Если фунчоза изготовлена из кукурузного крахмала, то ее цвет должен быть белым с сероватым оттенком, а если из картофельного — кремовым.
Традиционно фунчозу получают из крахмала бобов мунг. Реже используется крахмал картофеля, маниока, канны, ямса. В современном производстве бобовый крахмал может заменяться на более дешевый кукурузный крахмал.
Как правило, «стеклянная лапша» используется в супах, салатах, жаренных во фритюре блюдах. Свое название получила из-за полупрозрачного вида, который приобретает после варки.