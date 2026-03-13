Красноярский край и Республика Узбекистан планируют развивать сотрудничество

Первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Новосибирске Асламом Акбаровым. На переговорах были затронуты перспективы укрепления партнерства Красноярского края с Узбекистаном в рамках проводимого в 2026 году Года единства народов России, который был объявлен указом президента России. Сергей Пономаренко выразил благодарность Асламу Акбарову за помощь в развитии сотрудничества Красноярского края с партнерами из Узбекистана, а также за поддержку деятельности региональной национально-культурной автономии узбеков в крае. Особое внимание было уделено подготовке Дней Сибири в Узбекистане, которые пройдут в республике осенью текущего года. Итогом переговоров стало заявление сторон о том, что углубление сотрудничества на региональном уровне и организация Дней Сибири в Узбекистане послужат важным импульсом для укрепления экономических, культурных и туристических связей Красноярского края и Республики Узбекистан. Развитию которых дополнительно благоприятствует наличие прямого воздушного сообщения между Красноярским краем и крупными узбекскими городами.