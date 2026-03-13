Челябинск и Нижний Новгород свяжет новый туристический поезд

Между Челябинском и Нижним Новгородом запустят туристический поезд. Это будет пилотный проект межрегионального железнодорожного маршрута, который объединит Свердловскую, Челябинскую и Нижегородскую области, сообщили в АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области».
Программы путешествий включают несколько ключевых точек: Нижний Новгород (в том числе с обзорными экскурсиями по главным достопримечательностям), город Семенов, Городец, Большое Болдино (родовое имение Александра Пушкина) и Дивеево с Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским монастырем.
Программа разработана с учетом интересов разных категорий путешественников, в том числе школьников: для подростков экскурсии построены в увлекательном формате.