Гонщик «Астаны» занял третье место на пятом этапе велогонки «Париж—Ницца»

Также на этапе выступили другие представители казахстанской команды. Николя Винокуров финишировал 17-м (+6:05), Майк Тениссен занял 28-е место (+11:09), Никола Кончи стал 34-м (+11:09), а Даррен ван Беккум расположился на 39-й позиции (+15:46).