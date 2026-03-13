Россияне рассказали, какие страхи испытывают перед свадьбой

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Почти половина россиян боятся, что подготовка к свадьбе приведет к расставанию, треть опасается того, что не сможет насладиться праздником из-за высокой ответственности, а четверть переживает, что свадьба не понравится близким, выяснили для РИА Новости в сервисе онлайн-психотерапии «Ясно».
«Так, около половины россиян (48%) боятся, что подготовка к свадьбе приведет к расставанию. Еще 34% из них опасаются того, что из-за высокой ответственности в день свадьбы они не смогут насладиться праздником в полной мере, а 26% опасаются, что сама свадьба не вызовет восхищения у близких», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
По результатам исследования, 63% считают, что свадьба переоценена: из них 21% готовы организовать празднование только при отсутствии финансовых обязательств, еще 13% считает это номинальностью, от которой можно отказаться. Только 36% верят, что церемония помогает публично заявить о новом статусе пары, а четверть видит в свадьбе важный праздник для семей новобрачных. Эксперты отслеживают в этом тенденцию отхода от классического восприятия вступления в брак — для россиян сами отношения становятся важнее традиций.
Помимо глубинных переживаний респондентов по поводу их отношений, исследование выявило и рациональные стереотипы россиян: каждый третий убежден, что свадьба должна быть пышной и масштабной, а еще 27% считают, что подарки от гостей должны окупить торжество — для них свадьба должна иметь практическую ценность и не оставить после себя затруднительные последствия в виде долгов.
По мнению россиян, справиться с тревогой в день свадьбы поможет поддержка значимых людей (67%), отвлечение от праздничной суеты на небольшой отдых (38%) и делегирование задач по организации надежным специалистам (25%). Каждый пятый при этом отмечает, что морально готовить себя к ответственному дню нужно заранее — через стабильный распорядок дня и работу над ментальным состоянием.