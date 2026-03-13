Россияне рассказали, какие страхи испытывают перед свадьбой

«Так, около половины россиян (48%) боятся, что подготовка к свадьбе приведет к расставанию. Еще 34% из них опасаются того, что из-за высокой ответственности в день свадьбы они не смогут насладиться праздником в полной мере, а 26% опасаются, что сама свадьба не вызовет восхищения у близких», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет.