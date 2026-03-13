Красноярцы смогут бесплатно проверить лёгкие на туберкулёз с 16 по 20 марта

Обследование будут проводить в современных передвижных комплексах. Процедура занимает не больше 15 секунд, контакт с медперсоналом минимален, всё автоматизировано. Снимок мгновенно появляется на мониторе врача. Метод позволяет выявить не только туберкулёз, но и другие заболевания на ранней стадии.