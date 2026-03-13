Ричмонд
Красноярцы смогут бесплатно проверить лёгкие на туберкулёз с 16 по 20 марта

Проверить здоровье смогут все желающие, даже без полиса ОМС и прописки.

Красноярский краевой противотуберкулёзный диспансер № 1 приглашает горожан на бесплатное флюорографическое обследование в честь Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. Акция продлится с 16 по 20 марта.

Проверить здоровье смогут все желающие, даже без полиса ОМС и прописки. При себе нужно иметь только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Флюорография — основной метод профилактики туберкулёза. Для регионов Сибири с суровым климатом ежегодное обследование особенно важно.

Обследование будут проводить в современных передвижных комплексах. Процедура занимает не больше 15 секунд, контакт с медперсоналом минимален, всё автоматизировано. Снимок мгновенно появляется на мониторе врача. Метод позволяет выявить не только туберкулёз, но и другие заболевания на ранней стадии.

Ранее мы сообщали, что более 500 человек заболели аскаридозом в Красноярском крае за год.