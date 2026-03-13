В Иркутской области отрабатывают действия на поводки и пожары в рамках учений. Они длились два дня. Сначала спасатели отрабатывали реагирование на ситуации, связанные с паводком. В этот же день в селе Хомутово обсудили готовность муниципалитета к весеннему половодью. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на правительство региона, в этом году на противопаводковые мероприятия выделено около 54 миллионов рублей.
— Такие учения проходят ежегодно, важно наладить оперативное и четкое взаимодействие между службами, которые тушат пожары на землях разных категорий, — подчеркнул министр лесного комплекса Приангарья Павел Кирдяпкин.
Во второй день тренировки участники отработали координацию усилий по борьбе с природными пожарами. В учениях были задействованы наземные службы лесной охраны, МЧС, региональная пожарно-спасательная служба, добровольные пожарные дружины, а также авиация и десант. В этом году на борьбу с огнем бросят силы более шести тысяч человек и свыше трех тысяч единиц техники.