Появилось обоснование для приватизации омского парка 30-летия ВЛКСМ

Стало известно о планах на приватизацию «Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». По имеющейся информации, речь идет о реорганизации, по итогам которой муниципальное предприятие станет акционерным обществом, что позволит повысить его экономическую эффективность за счет осуществления видов деятельности, исключенных из устава МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». При этом 100% акций образуемой структуры планируется закрепить в муниципальной собственности города Омска. Предполагается, что процедура может завершиться уже в 2026 году.