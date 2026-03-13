Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось обоснование для приватизации омского парка 30-летия ВЛКСМ

Омский ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ может трансформироваться в акционерное общество уже в 2026 году.

Источник: Reuters

Стало известно о планах на приватизацию «Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». По имеющейся информации, речь идет о реорганизации, по итогам которой муниципальное предприятие станет акционерным обществом, что позволит повысить его экономическую эффективность за счет осуществления видов деятельности, исключенных из устава МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». При этом 100% акций образуемой структуры планируется закрепить в муниципальной собственности города Омска. Предполагается, что процедура может завершиться уже в 2026 году.

Отметим, решение принято в рамках соблюдения норм законодательства, согласно которому с 1 января 2025 года все муниципальные унитарные предприятия должны перейти на акционерные формы управление. Подобное преобразования уже проведены для «Муниципальных рынков», «Пассажирского предприятия № 8» и «Банного хозяйства». Юрлица перешли из МУП в АО.

Вероятно, последний год в текущем юридическом статусе предприятие закончило при кредиторской задолженности свыше 31,8 миллиона рублей и дебиторской задолженности примерно в 5,65 миллиона рублей, а также убытками на порядка 1,744 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в программу приватизации города Омска на 2026 год также намереваются включить 16 объектов недвижимости. В их числе:

−10 помещений в доме-памятнике 1924 года постройки по адресу Красных Зорь, 33;

— 2 нежилых помещения в здании склада по адресу Рождественского, 3Б;

— нежилое помещение в здании гаража на 2-й Солнечной, 45;

— нежилое помещение в здании по 2-й Железнодорожной, 1;

— нежилое помещение в жилом доме по Красному Пути, 141;

— нежилое помещение в жилом доме по проспекту Мира, 167Б.