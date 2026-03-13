Ричмонд
Швеция задержала танкер Sea Owl I под коморским флагом в Балтийском море

Береговая охрана Швеции перехватила санкционный танкер.

Источник: Комсомольская правда

Береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I под коморским флагом в Балтийском море. Об этом сообщает Reuters.

«Танкер Sea Owl I длиной 228 метров ходил под коморским флагом. Береговая охрана заявила, что подозревает, что судно шло под фальшивым флагом», — говорится в сообщении.

Заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг уточнил, что вмешательство Швеции было оправдано угрозой для морской безопасности и окружающей среды. Судно находится под санкциями ряда стран, включая ЕС.

Ранее KP.RU сообщал, что США задержали нефтяной танкер Sophia в Карибском море. Судно было направлено в американский порт под эгидой Южного командования. Береговая охрана США обеспечивала сопровождение танкера до его окончательной стоянки на территории страны.

