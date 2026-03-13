Ричмонд
Рыбакина обыграла пятую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала еще одну победу на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсменка, занимающая третье место в мировом рейтинге, в четвертьфинале встретилась с американкой Джессикой Пегулой, замыкающей топ-5.

Матч продлился минимальные два сета, второй из них завершился на тай-брейке.

Итоговый счет — 6:1, 7:6 (7:4) в пользу Рыбакиной.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

За это время казахстанка выполнила семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из четырех брейк-пойнтов.

В полуфинале соревнований действующая чемпионка Australian Open встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая занимает девятое место в рейтинге WTA.

Другую путевку в решающий матч оспорят белоруска Арина Соболенко и чешка Линда Носкова — первая и 14-я ракетки мира соответственно.

Ранее Рыбакина не вошла в состав национальной сборной на ближайший матч Кубка Билли Джин Кинг.

В Федерации тенниса Казахстана объяснили это стратегической целью по борьбе за лидерство в мировом рейтинге.