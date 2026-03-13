Россияне рассказали, как хотели бы делить расходы на ребенка при разводе

Чаще всего выплаты алиментов составляют от 10 до 20 тыс. рублей в месяц на одного ребенка — такой диапазон назвали 32% респондентов. Еще 21% опрошенных сообщили, что получают от 5 до 10 тыс. рублей. Алименты в размере от 20 до 30 тыс. рублей указали 16% опрошенных, а суммы выше 30 тыс. рублей получают 8% респондентов. При этом 10% участников опроса сообщили, что выплаты составляют менее 5 тыс. рублей в месяц. Еще 13% респондентов отметили, что официальные алименты не оформлены, то есть второй родитель переводит деньги на содержание ребенка по договоренности.