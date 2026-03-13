Россияне рассказали, как хотели бы делить расходы на ребенка при разводе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. 36% россиян считают, что после развода расходы на ребенка должны делиться между родителями поровну. Еще 34% полагают, что основной финансовый вклад должен делать родитель с более высоким доходом, говорится в опросе финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материалы есть у ТАСС).
По данным опроса, 21% респондентов уверены, что ключевые расходы должен брать на себя родитель, с которым живет ребенок. А 9% участников опроса считают, что действующей системы алиментов достаточно для справедливого распределения финансовой нагрузки.
Чаще всего оба родителя участвуют в оплате образования и школьных потребностей, об этом сообщили 43% респондентов. 36% опрошенных указали медицинские расходы, включая лечение и лекарства, которые также нередко оплачиваются совместно. При этом дополнительные занятия, кружки и спортивные секции чаще берет на себя один из родителей, так ответили 33%. Еще 27% респондентов отметили, что расходы на такие активности распределяются между бывшими супругами по договоренности.
Кроме того, 47% респондентов сообщили, что выплаты на алименты на ребенка приходят каждый месяц. Еще 29% отметили, что выплаты происходят нерегулярно или в неполном объеме. При этом 24% заявили, что после развода алименты не выплачиваются вовсе.
Чаще всего выплаты алиментов составляют от 10 до 20 тыс. рублей в месяц на одного ребенка — такой диапазон назвали 32% респондентов. Еще 21% опрошенных сообщили, что получают от 5 до 10 тыс. рублей. Алименты в размере от 20 до 30 тыс. рублей указали 16% опрошенных, а суммы выше 30 тыс. рублей получают 8% респондентов. При этом 10% участников опроса сообщили, что выплаты составляют менее 5 тыс. рублей в месяц. Еще 13% респондентов отметили, что официальные алименты не оформлены, то есть второй родитель переводит деньги на содержание ребенка по договоренности.
В опросе участвовало 3 тыс. россиян.