Мужчина в Индии изнасиловал и убил женщину, потом задушил ее полуслепого сына

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина изнасиловал и убил женщину, а потом задушил ее полуслепого сына, который попытался помочь матери. Об этом сообщили в четверг, 12 марта, в издании The Times of India.
Уточняется, что тела жительницы деревни Сисенди и ее ребенка обнаружили в доме 9 марта. В расправе заподозрили 35-летнего Кишана Равата.
Расследование показало, что причиной убийства стали долги женщины: преступник якобы одолжил ей деньги и много раз требовал их вернуть. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что Рават приходил к своей жертве за несколько часов до убийства.
Во время нападения частично слепой сын женщины попытался защитить ее, но обвиняемый напал на него, задушил, после чего скрылся.
Когда сотрудники полиции попытались задержать предполагаемого убийцу, он открыл огонь. В перестрелке был ранен констебль.
— Полиция открыла ответный огонь в целях самообороны. Обвиняемый получил огнестрельное ранение в ногу и был обезврежен. Его доставили в больницу, — сказано в статье.
В области Раджшахи в Бангладеш обнаружили тело 11-летнего Адиба Ахнафа. Его нашли утром 2 марта на рисовом поле местные жители.