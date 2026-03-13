Ричмонд
В России улучшают регулирование миграционной сферы: названо число принятых законов

Володин рассказал, что ГД с 2024 года приняла 22 закона в миграционной сфере.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2024 года Госдума приняла 22 закона в сфере миграции.

«По данным МВД, в 2025 году иностранными гражданами было оформлено 2,3 млн патентов для осуществления трудовой деятельности в нашей стране», — написал он в Telegram-канале.

Среди прочего Володин также сообщил о новых инициативах по миграционной политике, которые рассматриваются в Госдуме. Тогда же председатель ГД назвал сумму поступлений от патентов за 2025 год — 172 млрд рублей.

Накануне KP.RU писал, что комитет Госдумы одобрил законопроект, которые предлагает обязать трудовых мигрантов в России содержать членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что иностранцы в России не должны менять цель въезда на работу уже внутри страны.

