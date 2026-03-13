Елена Рыбакина впервые в карьере станет второй ракеткой мира

Рыбакина сместила со второго места польскую спортсменку Игу Швентек. Этот результат стал возможен после выхода казахстанки в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), где она одержала победу над американкой Джессикой Пегулой. В свою очередь, Ига Швентек опустилась на третье место рейтинга WTA, проиграв украинской теннисистке Элине Свитолиной. Теперь Рыбакина занимает вторую строчку с 7523 баллами. Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко, у которой 10 415 баллов.