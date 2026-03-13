Ричмонд
Постпред США при НАТО оценил предположения о помощи России Ирану

Уитэкер: США не видят доказательств помощи России Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки не видят доказательств того, что Российская Федерация помогает Ирану. Об этом в интервью Fox Business заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Нет никаких свидетельств, о которых мы бы могли заявить публично, того, что Россия причастна к действиям Ирана», — отметил он.

По его словам, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф придерживается такой же позиции, подтвержденной заверениями с российской стороны.

Ранее Уиткофф действительно выступил с таким заявлением. Спецпосланник также добавил, что в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа Россия четко дала понять, что не делится разведданными с Ираном.

Вместе с тем, специальный самолет МЧС России передаст через Азербайджан медикаменты для Ирана. Поддержка Тегерану оказывается по указу российского президента Владимира Путина и руководителя МЧС РФ Александра Куренкова.

