Постпред США при НАТО оценил предположения о помощи России Ирану

«Нет никаких свидетельств, о которых мы бы могли заявить публично, того, что Россия причастна к действиям Ирана», — отметил он.
По его словам, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф придерживается такой же позиции, подтвержденной заверениями с российской стороны.
Ранее Уиткофф действительно выступил с таким заявлением. Спецпосланник также добавил, что в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа Россия четко дала понять, что не делится разведданными с Ираном.
Вместе с тем, специальный самолет МЧС России передаст через Азербайджан медикаменты для Ирана. Поддержка Тегерану оказывается по указу российского президента Владимира Путина и руководителя МЧС РФ Александра Куренкова.