На Камчатке будут судить организатора турпохода, в котором медведь напал на женщину

В ночь на 17 июля он вместе с частью группы покинул палаточный лагерь у Мутновской ГеоЭС, оставив спящую 43-летнюю участницу похода из Саратова без охраны и средств защиты. Ночью на женщину напал медведь, причинив ей множественные травмы.