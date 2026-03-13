Ричмонд
На Камчатке будут судить организатора турпохода, в котором медведь напал на женщину

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Тюмени, организовавшего туристический поход, во время которого на женщину напал медведь.

По данным СУ СК России по Камчатскому краю, в июле 2025 года обвиняемый как индивидуальный предприниматель провёл многодневный тур по природному парку «Южно-Камчатский» с группой из 18 туристов.

В ночь на 17 июля он вместе с частью группы покинул палаточный лагерь у Мутновской ГеоЭС, оставив спящую 43-летнюю участницу похода из Саратова без охраны и средств защиты. Ночью на женщину напал медведь, причинив ей множественные травмы.

Уголовное дело направлено в суд по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью).

Ранее сообщалось, что фигурантам уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево предъявлено новое окончательное обвинение, включающее около 30 дополнительных эпизодов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

