На Камчатке будут судить организатора турпохода, в котором медведь напал на женщину

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Тюмени, организовавшего туристический поход, во время которого на женщину напал медведь.
По данным СУ СК России по Камчатскому краю, в июле 2025 года обвиняемый как индивидуальный предприниматель провёл многодневный тур по природному парку «Южно-Камчатский» с группой из 18 туристов.
В ночь на 17 июля он вместе с частью группы покинул палаточный лагерь у Мутновской ГеоЭС, оставив спящую 43-летнюю участницу похода из Саратова без охраны и средств защиты. Ночью на женщину напал медведь, причинив ей множественные травмы.
Уголовное дело направлено в суд по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью).
