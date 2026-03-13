Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень сейсмичности на Камчатке остается высоким

Всего за неделю зафиксировали 11 ощутимых афтершоков.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Уровень сейсмичности на Камчатке остается высоким, продолжаются афтершоки силой до трех баллов. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксировано 11 ощутимых афтершоков, пять из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском с максимальной интенсивностью до трех баллов. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции — высокий», — рассказали в учреждении.