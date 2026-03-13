«Следы» экс-депутата Короткова зачищают в облдуме

Изменения в состав двух комитетов и комиссии вносят в Волгоградской облдуме. Как следует из опубликованных на сайте регпарламента проектов постановлений, из списков членов структурных подразделений исчезло имя недавно ушедшего в добровольную отставку депутата Станислава Короткова.