Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 1000 в США

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсменка, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, выступает на соревнованиях вместе с сербкой Александрой Крунич. Их дуэт посеян под пятым номером.

В полуфинале Данилина и Крунич со счетом 6:3, 6:4 обыграли испанку Кристину Буксу и американку Николь Меликар-Мартинес — седьмых сеяных.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За это время казахстанка и сербка выполнили три эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре из 13 брейк-пойнтов.

В финале Данилина и Крунич встретятся с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд, которые посеяны под третьим номером.

Матч за титул запланирован на 14 марта.

Результат в Индиан-Уэллсе позволит Данилиной подняться на четвертое место в следующей версии мирового рейтинга. Это личный рекорд спортсменки.

Ранее Данилина вошла в состав сборной Казахстана на ближайший матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Канады, который состоится в Астане.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше