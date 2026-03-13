Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 1000 в США

Спортсменка, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, выступает на соревнованиях вместе с сербкой Александрой Крунич. Их дуэт посеян под пятым номером.
В полуфинале Данилина и Крунич со счетом 6:3, 6:4 обыграли испанку Кристину Буксу и американку Николь Меликар-Мартинес — седьмых сеяных.
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За это время казахстанка и сербка выполнили три эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре из 13 брейк-пойнтов.
В финале Данилина и Крунич встретятся с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд, которые посеяны под третьим номером.
Матч за титул запланирован на 14 марта.
Результат в Индиан-Уэллсе позволит Данилиной подняться на четвертое место в следующей версии мирового рейтинга. Это личный рекорд спортсменки.
Ранее Данилина вошла в состав сборной Казахстана на ближайший матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Канады, который состоится в Астане.