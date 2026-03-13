«Она человека убила!»: эта лживая фраза обошлась омичке в 10 тысяч рублей

Большой спор вызвала инициатива переноса мусорных контейнеров на другую площадку в одном из сел Омского района. Активность выражения мнения перенеслась из уличного пространства в сельский чат одного из популярных мессенджеров. Жаркий спор двух соседок в чате закончился публичной фразой «Она человека убила». Это утверждение 61-летней сельчанки, написанное в пылу негодования в адрес своей оппонентки, не соответствовало действительности. И оскорбленная женщина подала заявление о клевете в суд, который постановил взыскать с обманщицы в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих честь и достоинство. Сумму в размере 10 000 рублей помогли взыскать судебные приставы, арестовавшие банковский счет оскорбительницы.