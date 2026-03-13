При кинотеатре «Мечта» построят киношколу за 17 млн рублей

Планируется, что после реконструкции в здании начнёт работу детская киношкола. На первом этаже разместятся фойе, презентационный зал на 40 человек для проведения лекториев, конференций и показов фильмов для учащихся, а также учебная аудитория на 8 человек для занятий по актерскому мастерству.