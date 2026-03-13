При кинотеатре «Мечта» построят киношколу за 17 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовали торги на поиск подрядчика для разработки проекта киношколы при детском кинотеатре «Мечта».
Планируется, что после реконструкции в здании начнёт работу детская киношкола. На первом этаже разместятся фойе, презентационный зал на 40 человек для проведения лекториев, конференций и показов фильмов для учащихся, а также учебная аудитория на 8 человек для занятий по актерскому мастерству.
На втором этаже предусмотрено размещение четырех учебных аудиторий, где будут обучать операторскому искусству, видеомонтажу, режиссуре и сценарному мастерству. Кроме того, здесь планируется оборудовать серверную и помещение для звукозаписи.
Начальная цена контракта составляет 17,3 млн рублей. Подведение итогов торгов запланировано на начало апреля, сообщили в администрации.