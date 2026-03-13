В Башкирии 42 территории признаны эндемичными по клещевому энцефалиту

Роспотребнадзор опубликовал перечень территорий России, где в 2025 году фиксировали клещевой вирусный энцефалит. Документ направлен в регионы для планирования профилактических мер в 2026 году. В Башкирии насчитывается 42 района, где существует риск заражения. В списке оказались Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Ишимбайский, Караидельский, Стерлитамакский, Уфимский, Учалинский, Янаульский и другие.