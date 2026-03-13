Эксперт Паскаль назвала самые частые причины отказа от домашних животных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Переезд и аллергия являются наиболее частыми причинами, по которым владельцы домашних животных отказываются от своих питомцев. Об этом сообщила ТАСС руководитель приюта для животных «Орландо» Анна Паскаль.
Согласно данным Всероссийской переписи бездомных животных, в России нет хозяев у 3,6 млн собак и кошек — это 4% от общего количества питомцев. Самая острая ситуация по численности бездомных животных, согласно исследованию Центра изучения питания и благополучия животных, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах: в первом на 100 человек приходится почти 7 бездомных животных, а во втором — 4.
«Переезд и аллергия — это две наиболее частые причины обращения с просьбой о передаче животного в приют. Особенно остро стоит вопрос переезда: многие владельцы, сталкиваясь с ограничениями при транспортировке животных внутри страны или за рубеж, выбирают путь наименьшего сопротивления — сдать питомца. Аллергия, в свою очередь, часто становится аргументом, когда не были проведены предварительные тесты на совместимость с животным до его появления в доме», — сказала Паскаль.
Она уточнила, чтобы снизить количество «ситуативных отказов», потенциальным хозяевам рекомендуется проходить аллергопробы и планировать логистику переезда с учетом потребностей питомца. По словам Паскаль, причиной отказа от животных также становятся проблемы с поведением питомца и нежелательное потомство.
Центр изучения питания и благополучия животных сообщал, что общий уровень пристройства бездомных животных остается низким: только 3% кошек и 5% собак в семьях взяты из приютов. При этом 37% опрошенных готовы взять кошку из приюта, 32% — собаку, но их останавливают несколько факторов: возможные проблемы со здоровьем питомцев, неосведомленность о местонахождении приютов и страх сложной адаптации животного к новому дому.
Ранее Паскаль сообщала ТАСС, что многие люди боятся брать животных из приютов из-за стереотипов о «сломанной психике», хотя грамотная реабилитация и помощь зоопсихолога позволяют справиться с последствиями стресса.