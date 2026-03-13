Эксперт Паскаль назвала самые частые причины отказа от домашних животных

«Переезд и аллергия — это две наиболее частые причины обращения с просьбой о передаче животного в приют. Особенно остро стоит вопрос переезда: многие владельцы, сталкиваясь с ограничениями при транспортировке животных внутри страны или за рубеж, выбирают путь наименьшего сопротивления — сдать питомца. Аллергия, в свою очередь, часто становится аргументом, когда не были проведены предварительные тесты на совместимость с животным до его появления в доме», — сказала Паскаль.