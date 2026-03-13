В Поморье для модернизации сетей ЖКХ привлекут инфраструктурные кредиты

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Казначейские инфраструктурные кредиты будут привлекать для модернизации сетей ЖКХ в Архангельской области, сообщили ТАСС в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Средства планируется направить на замену ветхих магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Котласе.
«В качестве одного из механизмов привлечения бюджетного финансирования на модернизацию коммунальной структуры рассматриваем казначейские инфраструктурных кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (лимиты КИК ЖКХ), — пояснили в министерстве. — Финансовые средства за счет КИК ЖКХ планируется направить на реализацию мероприятий по замене ветхих магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Архангельской агломерации (г. Архангельск, г. Новодвинск и г. Северодвинск), а также городского округа Архангельской области “Котлас”.
Протоколом заочного голосования президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Архангельской области распределены лимиты КИК ЖКХ в размере 2 083,2 млн рублей. В 2028—2030 годах планируется заменить порядка 16 км коммунальных сетей.
Архангельская область с 2025 года является участником федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В рамках федерального проекта для Архангельской области предусмотрено улучшение качества предоставления коммунальных услуг для 140 тыс. человек к 2030 году, строительство и реконструкция 27 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году.
В 2025 году на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры направлено 462,8 млн рублей, в том числе 302 млн рублей и 139,5 млн рублей средств федерального и областного бюджетов соответственно. Осуществлена замена порядка 25 км изношенных сетей, что улучшило качество предоставления коммунальных услуг для более чем 25 тыс. жителей региона.