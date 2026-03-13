В Поморье для модернизации сетей ЖКХ привлекут инфраструктурные кредиты

«В качестве одного из механизмов привлечения бюджетного финансирования на модернизацию коммунальной структуры рассматриваем казначейские инфраструктурных кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (лимиты КИК ЖКХ), — пояснили в министерстве. — Финансовые средства за счет КИК ЖКХ планируется направить на реализацию мероприятий по замене ветхих магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Архангельской агломерации (г. Архангельск, г. Новодвинск и г. Северодвинск), а также городского округа Архангельской области “Котлас”.